8 adrese baskın yapıldı! 7 şüpheli gözaltında!

İstanbul'da yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenlendi. DHKP-C'nin mahalli alanlarda sözde "Milis" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen dokuz şüphelinin yakalanması için sekiz adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Son dakika! İstanbul'da DHKP-C operasyonu | Video

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. El konulan suç unsurları incelemeye alındı.