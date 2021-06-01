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Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:58 Son Güncelleme: 1.6.2021 10:06

8 adrese baskın yapıldı! 7 şüpheli gözaltında!

EMİR SOMER EMİR SOMER
8 adrese baskın yapıldı! 7 şüpheli gözaltında!

’da yasa dışı terör örgütü DHKP-C’ye düzenlenen operasyonda yedi şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenlendi. DHKP-C'nin mahalli alanlarda sözde "Milis" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen dokuz şüphelinin yakalanması için sekiz adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Son dakika! İstanbul'da DHKP-C operasyonu | Video

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. El konulan suç unsurları incelemeye alındı.

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8 adrese baskın yapıldı! 7 şüpheli gözaltında!
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