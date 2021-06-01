Alanya’da tüp dağıtıcısı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Hacet Mahallesi Çetin Kaya Sokak ve aynı mahalledeki Paşaaliler Sokak üzerinde bulunan iki ayrı adres uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis yaptıkları aramalarda 520 gram esrar, 9 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirdi.

Olayla ilgili tüp dağıtıcısı olan A. E. (38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezindeki işlemlerin ardın sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.