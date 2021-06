Alanya'da ‘Hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle sergi açıldı

Antalya'nın Alanya İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasındaki serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat ile davetliler katıldı. Açılış öncesinde konuşan Yılmaz, sergiyle bir yıldır sürdürülen çalışmaların meyvesini aldıklarını söyledi.

Yılmaz, "Bu hayat boyu öğretmenin ilk kez başlatmış olduğu bir uygulama. Sergi 7 gün oyunca açık olacak. Halkımız da istediği zaman gelip gezebilecek. Hayat boyu öğrenmenin yeri, zamanı ve sınırı yoktur diye düşünüyoruz. Tüm kurslarımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bizde mobilite olan her kurs her an açılabilir. Yeter ki 10 kişi sayısını yakalayabilelim istiyoruz. Tekrardan hayat boyu öğrenmeye gönül vermiş tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kursların açılmasında emeği geçen yöneticilere ve öğretmenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini beraber açmalarının ardından sergi gezilerek hazırlanan ürünler incelendi. Sergide 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında Türkiye birincisi olan Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Nurhayat Erdoğan'a Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.