Aslı Öztürk'ü çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü! Şeytani plan deşifre oldu

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Cinayet öncesi Aslı Öztürk'ün daha önce de sık sık tartıştığı eşi Mesut Öztürk hakkında bir süre önce de uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından yeniden aynı evde yaşamaya başlayan çiftin daha önce boşanma noktasına kadar geldiği ancak "Birbirimizi seviyoruz" diyerek ayrılmaktan vazgeçtiği kaydedildi. Cinayetin ardından çiftin 2 ve 5 yaşlarındaki çocuğunun ise babaanne ve dedelerinin bakacağı öğrenildi.

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