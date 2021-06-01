Ayder’in yöresel mimarı herkesin beğenisini topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önce bir Rize programında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın hazırladığı Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Alt yapı, yol ve otopark çalışmaları ile yöresel mimariyi yansıtan binaların inşaat çalışmaları sürüyor. Korona virüs salgını sürecinde yöreye turistlerin de gelmemesi nedeniyle çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlerken, maksimum 2 katlı olması planlanan bin 700 araç kapasiteli otoparkında kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.

TOKİ tarafından sürdürülen proje kapsamında yaylada birden fazla katı olan betonarme binaların yerine Rize mimarisine uygun ahşap ve yöresel taş kaplama yeni konutlar yapılıyor.

Öte yandan 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edilmesinin ardından kaçak ve beton yapıların artmasının önüne geçilemediği Ayder Yaylası, proje sayesinde doğal güzelliğine tekrar bürünecek. Projeyle birlikte yaylaya araç girişinin sınırlandırılması hedeflenirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler 700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bırakabilecek. Otel, pansiyon alanları, seyir terası ve kamp bölgelerinin belirlenen projede Ayder Yaylası'ndan bölgedeki diğer yaylaları geçmek isteyenler için de alt kodda çift yönlü yeni bir yol yapılacak.