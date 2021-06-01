Ayşe Begüm Onbaşı: Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu benim için çok kıymetli





Beni hem telefonla arayan hem de sosyal medyadan tebrik eden Başkan Erdoğan'a teşekkür ederim. Başkanımız ve hanımefendi ile birçok kez görüşmüştük fakat bu sefer yapmış olduğu tebrik araması bizim için çok kıymetli ve gurur vericiydi, beni çok mutlu etti. Kendileri çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu iletti ve Türkiye'ye döndüğümüzde Ankara'da ziyaretine çağırdığını belirtti.