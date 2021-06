Ayşe Begüm Onbaşı: Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu benim için çok kıymetli

THE ONBAŞI HAREKETİYLE LİTERATÜRE GİRECEK:

Literatüre girebilmek için kendi soyadı olan Onbaşı'dan yola çıkarak The Onbaşı hareketi üzerinde çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'na hazırlandığımız için 'The Onbaşı' hareketini yetiştiremedik. Begüm, 'free illision' hareketini geliştirdi. Begüm bu hareketi arka arkaya 3 kere yapabiliyor.

