Bahar kupasına rekor katılım

Kürek Federasyonun sezonun ilk yarışı Bahar Kupası Akademi Türkiye Şampiyonası ve U23 Milli Takım seçme kürek yarışları 27-30 Mayıs tarihinde Sapanca Kırkpınar'da gerçekleşti. 4 günlük yarışlar sonucunda Kocaeli'ni temsil eden takımlardan İzmit Sümerspor Kürek Kulübü 6 birincilik, 3 ikincilik ve 5 üçüncülük alarak toplamda 19 altın, 9 gümüş ve 18 bronz madalya kazarak şampiyonaya da damga vuran kulüp oldu. Kulüp ayrıca U19 kızlar katagorisinde 1 ncilik, kadınlar katagorisinde 1 ncilik ve U19 erkekler katagorisinde 2 ncilik kupası kazandı.

48 SPORCU İLE KATILIM SAĞLADI

Toplam 48 sporcu ile bu oraganizasyona katılım sağlayan İzmit Sümerspor kürek kulübü, bu şampiyonaya en fazla sporcu sayısı ile katılım sağlayan kulüp ünvanı aldı. Toplamda 13 master sporcusu ile şampiyonaya katılım sağlayan Sümerspor; masterlar katagorisinde 1 ikincilik, 2 üçüncülük ile toplamda 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandılar.

SUBAŞI: EN BAŞARILI KULÜP OLDUK

Sapanca Kırkpınar'da gerçekleşen Kürek federasyonu 2021 yılı Milli takım seçmeleri ve Bahar Kupası kürek şampiyonası sonrası bir açıklamada bulunan İzmit Sümerspor kulüp başkanı Serenay Subaşı; "pandemiden dolayı kısıtlı imkanlar çerçevesinde hazırlıklarını yaptığımız bu organizasyonda başarı elde eden tüm sporcularımı ve teknik ekibimi yürekten tebrik ediyorum. Bu arada kazandığımız 6 birinciliğin 4 tanesini yerli yapım teknelerle kazandık. Biz İzmit Sümerspor kürek kulübü olarak kısıtlı imkanlarla ne kadar büyük başarıların gelebileceğini de göstermiş olduk. Ülke genelinde 22 kulüp ve 680 sporcunun katılım sağladığı böylesi önemli bir organizasyonu en başarılı kulübü olarak tamamlamak gerek sporcularımız, gerek kulübümüz gerekse ilimiz adına sevindirici bir durumdur. Kocaeli sporcu kenti, bizlerde her bir gencimizi topluma kazandırma adına sporla su ile tanıştırıp, dereceler elde ederek gençliğe büyük bir yatırım yapıyoruz. Kazandığımız kupa ve madalyalar, bizlerin yıl boyunca çalışmamızın bir eseridir.dedi.

YARIŞMAYA KATILIM FAZLAYDI

Uzun yılların kulüp ve sporcu sayısı bakımından en kalabalık yarışlarından olan 2021 yılı Kürek Federasyonu Milli takım seçmeleri ve Bahar kupasına müsabakalarına, Kürek federasyonu başkanı İlhami İşseven, federasyon yöneticileri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan birçok bürokrat katılım sağlayarak ilgi gösterdiler. Yarışmanın son gününde dereye giren sporculara ve kulüplere madalya ve kupaları verildi.