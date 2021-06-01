Batman’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman merkezli iki ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli biri yarbay, biri yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.