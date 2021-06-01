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Giriş Tarihi: 1.6.2021 12:12

’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

merkezli iki ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4’ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman merkezli iki ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli biri yarbay, biri yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler Batman İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Batman’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama
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