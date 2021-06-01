Beklenen yağmur yağmadı, kuraklık başladı

Doğu Anadolu Bölgesinde kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaz ayında kuraklık tehlikesini getirdi. Türkiye'nin birçok tarım bölgesinde kuraklık yaşanırken, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Mayıs ayında yağacak olan yağışlar belirleyici olacaktı. Ancak beklenen yağış miktarı toprağa düşmedi. Doğu Anadolu Bölgesinde birçok sulak alan kururken, ekinler ise susuzlukla baş başa kaldı.

Kuraklıklar sadece tarımı vurmadı. Hayvancılığın merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesinde yaylalara çıkarılan hayvanlarda susuzluk problemi ile karşı karşıya kaldı. Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan bölgede, İl Tarım Müdürlükleri çiftçilerin ve hayvancıların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi içinde çalışmalar başlatmaya hazırlanıyor. Özellikle yayladaki hayvanların su ihtiyacının giderildiği göletlerin çekilmeye başlaması ve kurumaya ramak kalan görüntüleri yöre halkını düşündürüyor. Erzurum'da Mayıs ayında yağan yağmur miktarı son 50 yılın en alt seviyesini gördü. 7Mayıs ayında ortalama 72 kilogram yağış alan kent bu yıl 10 kilograma bile ulaşamadı.