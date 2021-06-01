Beyoğlu'nda  uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda mahallede 30 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için Beyoğlu'nda adreslere şafak baskını yaptı.







POLİS ÖNLEM ALDI

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı. Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.



UYUSTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.