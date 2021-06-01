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Giriş Tarihi: 1.6.2021 12:33 Son Güncelleme: 1.6.2021 12:34

, , , marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Çalışma saatleri değişti mi, marketler kaça kadar açık?

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Çalışma saatleri değişti mi, marketler kaça kadar açık?

Yayımlanan yeni genelgeyle beraber yeni market çalışma saatleri de binlerce kişinin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Vatandaşlar gün içerisinde çokça kez “, , , marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. Bakanlığın genelgesine göre ise değişen sokağa çıkma yasağı saatleriyle beraber market ve bakkal çalışma saatleri üzerinde de yeni kararlar verildi. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaç açılıyor? Çalışma saatleri değişti mi, marketler kaça kadar açık? İşte tüm detaylar…

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar bilindiği üzere bir süredir belirlenen çalışma saatlerinde hizmet veriyordu. Bugün itibarıyla kademeli normalleşmenin ikinci aşaması ülke çapında uygulamaya geçerken milyonlar genelgede bu işletmelerle ilgili yer alan detayları BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Çalışma saatleri değişti mi, marketler kaça kadar açık? Sorularıyla gündeme taşıyor. İşte market çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

Yayımlanan yeni genelgede marketlerle ilgili yer alan kısımlar şöyle;

PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

MARKETLERİN AKTÜEL İNDİRİMLERİNDE YENİ NORMALLEŞME KARARI!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

KISITLAMA GÜNLERİNDE İZİN VERİLMEYECEK!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Yeni genelgeyle market çalışma saatleri değişti! 1 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık olacak? İşte bakkal ve market çalışma saatleri!

ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir

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