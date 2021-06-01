BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar bilindiği üzere bir süredir belirlenen çalışma saatlerinde hizmet veriyordu. Bugün itibarıyla kademeli normalleşmenin ikinci aşaması ülke çapında uygulamaya geçerken milyonlar genelgede bu işletmelerle ilgili yer alan detayları BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Çalışma saatleri değişti mi, marketler kaça kadar açık? Sorularıyla gündeme taşıyor. İşte market çalışma saatleri ve tüm detaylar…
Yayımlanan yeni genelgede marketlerle ilgili yer alan kısımlar şöyle;
PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
MARKETLERİN AKTÜEL İNDİRİMLERİNDE YENİ NORMALLEŞME KARARI!
Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
KISITLAMA GÜNLERİNDE İZİN VERİLMEYECEK!
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir