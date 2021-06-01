BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar bilindiği üzere bir süredir belirlenen çalışma saatlerinde hizmet veriyordu. Bugün itibarıyla kademeli normalleşmenin ikinci aşaması ülke çapında uygulamaya geçerken milyonlar genelgede bu işletmelerle ilgili yer alan detayları BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Çalışma saatleri değişti mi, marketler kaça kadar açık? Sorularıyla gündeme taşıyor. İşte market çalışma saatleri ve tüm detaylar…