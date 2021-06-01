Birlikte olduğu kadın silahını çaldı! Sahte belgeyle iş yeri bastı

Abdullah D. isimli polis memuru cinsel birliktelik yaşamak için bir kadınla anlaştı. Anlaşma nedeniyle 19 Mayıs günü kadınla evinde buluşan polis memuru kadınla birlikte alkol aldı.

İddiaya göre genç adam alkolün etkisiyle kendinden geçerken evdeki kadın ise gencin cüzdanını ve silahını alarak evden ayrıldı. Uyandığında durumu anlayan polis memuru arkadaşlarından yardım istedi. Başka il ve ilçelerde görevli meslektaşları ve arkadaşıyla kadının çalıştığı dükkana gitti. Üzerlerinde çelik yelek ve baretlerle içeri giren arkadaş grubu ellerinde arama kararı olduğunu söyleyerek dükkandakileri dışarı çıkartmak istedi. Fatih'teki iş yeri sahibi polislerden mahkeme kararını istediğinde ise taraflar arasında tartışma başladı.



POLİS, MESLEKTAŞLARIYLA DÜKKAN BASTI

Abdullah'ın polis olmayan arkadaşı Şeyhmus K. iş yeri çalışanlarına müdahale etmeye çalışırken taraflar arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Belinden çıkarttığı silahı iş yeri sahibine doğrultan Şeyhmus, İbrahim İ. İsimli iş insanını ayağından vurdu. İş yeri çalışanlarının polisten yardım istemesi üzerine Abdullah D. ve arkadaşları olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olayla ilgili başlatılan incelemede iş yerine gelen lüks marka araçların plakaları tespit edildi. Araçlardan bir tanesi Zonguldak'ta görev yapan polis memuru Cihan A.'nın, diğeri Amasya'da görev yapan Hasan Ş.'nin üzerlerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerince Cihan A. aracıyla birlikte Zonguldak'ta gözaltına alınırken, Hasan Ş. ise Ankara'da yakalandı. Polis memuru Abdullah D. ve silahı ateşleyen arkadaşı Şeyhmus K. ise İstanbul'da bulundu.



SAHTE HAZIRLANMIŞ ARAMA KARARI



İfadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 8 şüpheli arkadaşları Abdullah D.'ye yardım etmek istediklerini, sadece olay yerinde bulunduklarını anlattı. Genç kadının çalıştığı kuyumcu dükkanının sahibi ayağından vurulan İbrahim İ. İse Abdullah D.'nin olayı kapatmak için kendilerinden 500 bin dolar istediğini, vermeyi reddettiğinde ise polis yelekleriyle birlikte dükkanını bastıklarını ifade etti.



TUTUKLANDILAR



Polis memuru Abdullah D.'nin iş yerini basmak için hazırladığı arama kararının sahte olduğu tespit edildi. Savcılık ifadeleri ardından 8 kişiden 3'ünü adli kontrol talebiyle, 5'ini ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Aralarında Abdullah D.'nin bulunduğu polisler ve Şeyhmus K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, kimliği tespit edilemeyen polis memurunu ise arama çalışmaları sürüyor.