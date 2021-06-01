Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına silahla dayandı! Operasyonla yakalandı

Olay dün saat 21.00 sıralarında Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve karşılıklı dairelerde oturan 50 yaşındaki Cengiz G., elindeki silahla eşinin kapısına dayandı. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Cengiz G. kendisini oturduğu daireye kilitledi.