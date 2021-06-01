Bu okulda günde 7 ton dezenfektasyon üretiliyor

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretimine devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle eğitime geçici bir süre ara verilmesine rağmen kimya bölümünde eğitim gören 27 öğrenci, 4'erli guruplar halinde, hipoklorit ve saf suyun karışımı ile dezenfektan maddesi üretiyor. Okulda günde 7 ton dezenfektan maddesi üretiliyor. Üretilen dezenfektanlar Sivas, Amasya, Ordu ve Tokat'ta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sipariş üzerine özel kuruluşlara da gönderiliyor. Ayrıca yapılan üretim ile 3 milyon 114 bin 842 TL ciro yapıldı.

TOPLAM 338 TON ÜRETİM YAPILDI

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanında kurulan Üretim Atölyesinde Şubat- 2020'de üretime başlandı. Üretim, Kimya Teknolojileri Alan Şefi öğretmeni kontrolünde Kimya Teknolojileri Alanı 11. ve 12. Sınıf öğrencileri tarafından yapılıyor. Başta resmî kurum ve kuruluşlar olmak üzere esnafların, camilerin ve bütün vatandaşların talep ve ihtiyaçları da yine okulumuzda yapılan üretimlerle karşılanıyor. Atölyede dezenfektanlar başta olmak üzere 14 çeşit farklı ürün, öğrenciler tarafından talep ve ihtiyaçları karşılamak üzere üretilmeye devam ediliyor.

ÖĞRENCİLER ÜRETİME DÖRT ELLE SARILDI

Meslek liselerinin koronavirüse karşı etkin rol üstlendiğini ifade eden Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Meslek liselerimizin memleket meselesi olduğuna bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Meslek liselerimiz bu zor günlerde, en ihtiyaç duyulan anlarda çözüp üretip üretime geçtiler. Öğrencilerimiz, on beşliler ruhuyla üretime dört elle sarıldılar. Sadece ilimizdeki değil, civar illerdeki resmi kurum ve kuruluşlara bu maddeleri gönderiyoruz. Ayrıca özel kuruluşlardan da talepler var. Bu yolda bizleri her zaman destekleyen Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a ve Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e teşekkür ediyoruz" dedi.