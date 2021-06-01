Bursa’nın çoban kızı, gözünü Avrupa’ya dikti

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde tüm çocukluğunu ailesinin koyunlarına çobanlık yaparak geçiren 20 yaşındaki Nesrin Yavuz öğrenim hayatına, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmenliğinde devam ediyor. Yavuz'u yaşıtlarından ayıran önemli bir özelliği daha var. O da Türkiye'de az bilinen oryantiring yani haritası olan bir arazide hedefleri bulma sporunda pek çok madalya kazanmış olması. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Yavuz, Avrupa şampiyonası için milli takıma çağırılan 8 sporcudan biri. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçen ve bu dönemi köyde ailesi ve koyunlarıyla geçiren Nesrin Yavuz, 50'den fazla koyunla birlikte çıktığı yamaçlarda günde 15 kilometre koşuyor. Yavuz'un en büyük hedefi ise Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek.