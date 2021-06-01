Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’nın çoban kızı, gözünü Avrupa’ya dikti
Giriş Tarihi: 1.6.2021

’nın çoban kızı, gözünü ’ya dikti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın çoban kızı, gözünü Avrupa’ya dikti

Üniversiteli Nesrin Yavuz arazide hedef bulma sporu olan oryantiringde birçok madalya kazandı. Yavuz, şimdi çobanlık yaparak büyüdüğü köyde şampiyonasına hazırlanıyor

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde tüm çocukluğunu ailesinin koyunlarına çobanlık yaparak geçiren 20 yaşındaki Nesrin Yavuz öğrenim hayatına, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmenliğinde devam ediyor. Yavuz'u yaşıtlarından ayıran önemli bir özelliği daha var. O da Türkiye'de az bilinen oryantiring yani haritası olan bir arazide hedefleri bulma sporunda pek çok madalya kazanmış olması. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Yavuz, Avrupa şampiyonası için milli takıma çağırılan 8 sporcudan biri. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçen ve bu dönemi köyde ailesi ve koyunlarıyla geçiren Nesrin Yavuz, 50'den fazla koyunla birlikte çıktığı yamaçlarda günde 15 kilometre koşuyor. Yavuz'un en büyük hedefi ise Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’nın çoban kızı, gözünü Avrupa’ya dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA