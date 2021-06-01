Bursa’nın 'hızırkopter'i 3 binden fazla hasta kurtardı

Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa'ya tahsis edilen ambulans helikopter, binlerce vatandaşın canı ve sağlığı için havalanmayı sürdürüyor. Adeta zamanla yarışan helikopter şuana kadar toplamda 3 Bin 256 hastanın imdadına yetişti. Görev emri igelir gelmez en geç 7 dakika içinde havalanan ambulans helikopterde bir doktor bir yardımcı sağlık personeli ve iki pilot bulunuyor.

YOĞUN BAKIM DONANIMINA SAHİP

Bursa'da 2009 yılından itibaren 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin koordinasyonunda ve Ankara Hava Koordinasyon ile entegre olarak hizmet veren ambulans helikopterin gün doğumu-gün batımı esasına göre hizmet verdiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, "Uçuş ve uçuş görev süreleri sivil havacılık talimatlarına uygun olarak planlanan helikopterin görev emrini takiben en geç 7 dakika içinde havalanıyor. Helikopter ambulansımız yoğun bakım donanımlıdır. Helikopter ambulanslar daha çok ulaşımın zor olduğu, kırsal alanlarda, yakın uçuşlarda ve kara ambulansı ile nakli uygun görülmeyen hastaneden hastaneye istenilen transferlerde kullanılabilmektedir. Her ambulans helikopter hasta taşıyabilir, ama her hasta ambulans helikopter ile taşınamaz" dedi.

ZAMANLA YARIŞIYOR

Hizmete başladığı günden bu yana 3 bin 246 hastanın ambulans helikopterle taşındığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Hastalar teşhis ve tedaviye en kısa sürede ulaşabilmeleri için helikopter ambulans ile hastanelerimize nakledildi. Pandemi döneminde acil sevki gereken hastalar için de havalanan ambulans helikopter, zamanla yarışarak çok sayıda kişiyi hayata bağladı" şeklinde konuştu.