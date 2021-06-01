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Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:32

’nın nazende fasulyesinde hasat başladı

REMZİ YILMAZ
Bursa’nın nazende fasulyesinde hasat başladı

’da üretilen ve lezzeti ile Türkiye’nin birçok noktasına gönderilen Nazende Fasulyesinde hasat dönemi başladı. Damaklarda farklı tat bırakan nazende fasulyesi tarlada kilosu 15 liradan satılıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ünü Şehrin sınırlarını aşan nazende fasulyesinin hasadı için çiftçiler tarlalarındaki mesailerine başladı.

Fasulyenin en çok üretildiği Boyalıca Mahallesi çiftçileri, oldukça fazla rağbet gören fasulyenin fiyatının da yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Lezzetiyle ön plana çıkan fasulyenin talibi çok olunca, tarladaki fiyatının bile yüksek olduğunu dile getiren üreticiler, "Mart ayında tarlaya ektiğimiz fasulye Mayıs ayının sonlarında toplanmaya başlıyor. Daha ilk günden tarla fiyatı 15 TL oldu. Ürün arttıkça fiyat biraz daha düşüyor ama. Emeklerimizin karşılığı aldığımız için mutluyuz" dedi.

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Bursa’nın nazende fasulyesinde hasat başladı
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