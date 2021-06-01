Can nöbeti can veriyor

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanallarına giren ve akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kişilerin son 10 yıldaki sayısı 185 kişi olduğu öğrenildi. Polis, gerek kanallarda nöbet tutarak suya giren çocukları uyarıp sudan çıkarıyor gerekse tek tek evleri gezerek ailelerle görüşerek onları bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin hayata geçirdiği bu çalışma sayesinde boğulma vakaları düşüş yaşandı. Bu yılda polisin kanal nöbeti devam ediyor.

185 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kent genelinde şehrin birçok noktasında bulunan sulama kanalları serinlemek isteyen genç ve çocukların akınına uğruyor. Ancak her yıl serinlemek isteyen onlarca genç ve çocuk gerek yüzme bilmediğinden gerekse şiddetli akıntı yüzünden hayatını kaybediyor. 2012 yılından bu yana kent merkezinde 185 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. İstatistiklere göre 2012'de 12, 2013'te 16, 2014'te 30, 2015'te 22, 2016'da 25, 2017'de 24, 2018'de 22, 2019'da 18, 2020'de 12, 2021 yılında ise şu zamana kadar 4 kişinin boğulduğu öğrenildi.

ORANLAR DÜŞÜYOR

Son 10 yılda ortalama her yıl 18,5 kişi boğularak hayatını kaybediyor. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri son 5 yıldır her yıl sulama kanalı kenarlarında nöbet tutup kanala giren çocukları sudan çıkartıp onları uyarıyor. TDP ekipleri sadece sulama kanalında nöbet tutmayıp evleri tek tek dolaşıp aileleri de uyarıyor. Bu uyarılar ve nöbetler sayesinde son 5 yılda boğulma olaylarının belirgin olarak düştüğü gözlendi. Son 5 yılda 25 olan boğulma sayısının 2017'de 24, 2018'de 22, 2019'da 18, 2020'de ise 12'ye kadar düştüğü görüldü.