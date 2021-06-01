Bakan Kurum sosyal medya hesabından duyurdu! Deniz salyası ile mücadelede yeni dönem

BELEDİYELER VE İLGİLİ KURUMLAR KATILACAK

"En önemli misyonlarımızdan biri hepimize emanet olan Marmara Denizi'ni korumaktır" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon işleri yetkilileri, Çevre ve Şehircilik il Müdürleri ve üniversitelerden konunun uzmanlarının toplantıya katılacağını belirtti.