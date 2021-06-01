Pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşların peşini dolandırıcılar bırakmıyor. Bilindik numaralarla vatandaşları arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez 5 günde 1 milyon lira vurgun yaptı. İddiaya göre İstanbul'da aralarında doktor, mühendis ve ev hanımının olduğu 3 kişiyi arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Adınız bir suç örgütüne karıştı operasyon yapacağız paranızın bu sırada bizde güvende olması lazım diyerek vatandaşlardan 1 milyon lira aldılar.

Parayı veren mağdurların bir süre sonra dolandırıldığını anlaması üzerine yaptıkları şikayetle polis herekete geçti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini tek tek inceledi. Sultanbeyli'de bir ev hanımının sokak ortasında dolandırıcılara para verme anına dair görüntülere ulaştı.

İL DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Çalışmaların devamında şüpheli şahısların kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden ikisini saklandıkları adreslerde ikisini de il dışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şubedeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen bir miktar para mağdur şahıslara teslim edildi. Yetkililer vatandaşların kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıyor.