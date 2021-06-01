Esnafta yeni normalleşme sevinci

Diyarbakır'da kabini toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'kademeli normalleşme' ile birlikte 49 gün sonra kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başlarken, yeni normalleşmenin ilk gününde tarihi Sur ilçesindeki kahvaltıcılar ve restoranlar dolup taştı.

Uzun bir süre paket servisi yapan esnaf, vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesine sevinçle karşıladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun bir kapalı kalan cafe, restoran ve lokanta işletmeleri yeniden müşteri kabul etmeleri yüzleri güldürdü.

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da kahvaltı ve yöresel yemek yapan Alaaddin Kılıç, "Yaklaşık 50 gündür kapalıydık. Yeni normalleşme ile birlikte hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir ilgi ile karşılaştık. İnsanlar sabah kahvaltı için adeta akın etti. Yine yöresel yemekler için de müşterilerimiz deyim yerindeyse 50 günün acısını çıkardı. Açıklanan kararlar ile birlikte işletmemizde Pandemi kurallarına göre önlemlerimizi aldık. Kurallara uyulması halinde güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın yanı sıra Van, Tunceli, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta yeni normalleşme ile birlikte kapalı olan işletmelerin açılmasıyla vatandaşlar, kahvaltı salonları, kafe ve restoranları doldurdu.