Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esnafta yeni normalleşme sevinci
Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:12

Esnafta yeni normalleşme sevinci

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Esnafta yeni normalleşme sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen yeni normalleşme ile birlikte iş yerlerini yeniden açan esnafta “yeni normalleşme sevinci” yaşandı.

Diyarbakır'da kabini toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'kademeli normalleşme' ile birlikte 49 gün sonra kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başlarken, yeni normalleşmenin ilk gününde tarihi Sur ilçesindeki kahvaltıcılar ve restoranlar dolup taştı.

Uzun bir süre paket servisi yapan esnaf, vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesine sevinçle karşıladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun bir kapalı kalan cafe, restoran ve lokanta işletmeleri yeniden müşteri kabul etmeleri yüzleri güldürdü.

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da kahvaltı ve yöresel yemek yapan Alaaddin Kılıç, "Yaklaşık 50 gündür kapalıydık. Yeni normalleşme ile birlikte hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir ilgi ile karşılaştık. İnsanlar sabah kahvaltı için adeta akın etti. Yine yöresel yemekler için de müşterilerimiz deyim yerindeyse 50 günün acısını çıkardı. Açıklanan kararlar ile birlikte işletmemizde Pandemi kurallarına göre önlemlerimizi aldık. Kurallara uyulması halinde güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın yanı sıra Van, Tunceli, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta yeni normalleşme ile birlikte kapalı olan işletmelerin açılmasıyla vatandaşlar, kahvaltı salonları, kafe ve restoranları doldurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esnafta yeni normalleşme sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA