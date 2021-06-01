Film ekibini taşıyan alkollü sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, dün gece saat 21:30 sıralarında Urla İlçesi kırsal Nohutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gündüz saatlerinde Çeşme Ilıca'da film çekimi yapıldı.

Çekimlerin ardından ekip akşam saatlerinde M.S.'nin kullandığı minibüs ile İzmir'e doğru yola çıktı. Alkollü şekilde direksiyona geçen M.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araç adeta hurda yığınına dönüştü. Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görünce durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekibi yaralıları Urla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Araç sürücüsü M.S.'nin 70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurda yığınına dönüşen minibüs çekici yardımıyla kurtarıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.