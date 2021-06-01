Geleneksel çocuk oyunları yeniden gün yüzüne çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Güzelova Ortaokulunda görev yapan İngilizce Öğretmeni Tuba Efe, pandemi döneminde çocukların telefon ve tabletlerle fazlaca vakit geçirdiğini düşünerek bir proje geliştirdi.

Geleneksel sokak oyunlarının tanınması ve oynanmasını amaçlayan 'Bir Başkadır Geleneksel oyunlarımız' projesi 3 ayda tamamlandı. Proje 7 ilde yüzlerce öğrenci ile buluşturuldu. Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen proje kapsamında çocuklar 'Yağ Satarım Bal Satarım', 'Yedi Kule', 'Hımbıl', 'Bom', 'İp Atlama', 'Deve Cüce' gibi oyunlar öğrendi.

Proje Koordinatörü Tube Efe yaptığı açıklamada; "İngilizce Dersi , öğrencilere çoğu zaman zor gelmiştir. Öğrencilerin çoğunda korku ve ön yargı mevcuttur. Dersin aslında aktivite ve konuşma kaynaklı olduğunu öğrencilerime benimsetmek için oyunlarla öğretmeye karar verdim. Beden eğitimi dersi de aktiviteye dayalı bir ders olduğu için, Beden Eğitimi Hocası Bekir Kaya ile birlikte bir araya gelerek derslerin daha aktif ve aktivite ağırlıklı nasıl işleneceği konusunda fikir alışverişi yaparak Bir 'Başkadır Geleneksel Oyunlarımız' adlı e twinning projesini kurmaya karar verdik" dedi.

Projeye; İzmir: Mert Öztüre ilkokulu, İstanbul: Mahmut Şevket Zırh İlkokulu, Erzurum: Güzelova Ortaokulu , Erzurum: Başköy Ortaokulu, Yozgat: Karalık ilkokulu, Bursa: Mümin Gençoğlu2 ilkokulu, Isparta: Muhsin Kiremitci İmam Hatip Ortaokulu , Tekirdağ: 75. Yıl Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri geleneksel sokak oyunlarını öğrenme şansı buldu.