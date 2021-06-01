Genç kadının safra kesesinden 600 taş çıktı: Hatıra olsun diye evine götürdü

Kayseri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Semra Taşdemir, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kızılay Hastanesi'ne gitti. Op. Dr. Kadir Dicle, yapılan ultrasonda genç kadının safra kesesinde çok sayıda taş olduğunu belirledi. Genç kadın, ameliyat tetkikleri ve koronavirüs testi yapılarak ameliyata alındı.

SAFRA KESESİNDEN ÇIKAN TAŞLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Semra Taşdemir'in hastaneye karın ağrısı şikayetiyle geldiğini belirten Op. Dr. Kadir Dicle, ultrasonla yaptıkları kontrollerde genç kadının safra kesesinin taşla dolu olduğunu gördüklerini söyledi. Ciddi sıkıntılara yol açan safra kesesi taşının kanala düşmesi durumunda sarılık,safra yolları iltihabı ve karaciğer rahatsızlıklarına neden olduğunu anlatan Op. Dr. Kadir Dicle; "Semra hanımın safra kesesindeki taşlar safra kanalına da düşmüş. Bu taşları endoskopik retrograd kolanjiografi yöntemiyle aldık. Daha sonra da safra kesesi ameliyatını yaptık. Yaklaşık yarım saat süren ameliyatla aldığımız safra kesesinden 600'ün üzerinde taş çıktı. Bizi de çok şaşırtan bu durum çok nadir görülen bir durum" diye konuştu.

TAŞLARI HATIRA OLSUN DİYE EVİNE GÖTÜRDÜ

Çektiği karın ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini belirten Semra Taşdemir; "Ben karın ağrısı sanıyordum ancak vücudum taş üretiyormuş. Çok acı ve sancı çektim. Çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Doktorumun getirdiği taşları görünce şoke oldum. Tek tek saydığımda 600'den fazla taş olduğunu gördüm. Renklerinin de altın sarısı olması şaşkınlığımı bir kat daha artırdı. Bu taşları eve götürüp hatıra olsun diye saklayacağım" dedi.