Hatay’da 4 adrese eş zamanlı operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık suçlarını önlemek amacı ile Merkez ilçe Antakya ve Reyhanlı'da 4 adrese iş zamanlı operasyon düzenledi. Antakya'da düzenlenen operasyonda Haraparası Mahallesi'nde bir evde yapılar aramada 310 adet gümrük kaçağı adaptör ve 290 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili A.E.D. isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir ikamette ve Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 444 adet gümrük kaçağı şarj başlığı, 340 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ve 40 adet cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Olayla ilgili A.T.K isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Reyhanlı İlçesi Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda; 4 bin 780 adet gümrük kaçağı sigara ve bin 470 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. M.S isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Haci Ömer Alpagot Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada ise 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 178 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ve 187 adet gümrük kaçağı şarj başlığı ele geçirildi. Olayla ilgili M.K isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında adli işlem yapıldı.