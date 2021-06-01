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Giriş Tarihi: 1.6.2021 22:27

'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

AA
Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında sürücü Altan Türk ve 9 yaşındaki Duru Türk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antakya-İskenderun kara yolunda seyreden askeri araç, Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya idaresindeki otomobil ve Altan Türk yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Altan Türk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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