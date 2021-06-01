Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi gece saatlerinde bakanlık tarafından yayınlandı. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin tüm detay ve koşulların yer aldığı genelge bu kapsamda milyonlarca kişi tarafından merak konusu haline geldi. 1 Haziran sonrasında uygulanacak olan kısıtlama ve kararlar hal böyleyken milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Öte yandan vatandaşlar özellikle kaldırılan kısıtlamalara ilişkin gözünü İçişleri Bakanlığı genelgesi'ne çevirdi. İşte 31 Mayıs 2021 kabine toplantısı sonrası yayımlanan 1 Haziran tarihli kademeli normalleşme İçişleri Bakanlığı genelgesi!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Koronavirüs salgınına tedbirler kapsamında birçok alanda uygulanan kısıtlamaların 1 Haziran sonrasında yeni kararlarla beraber kaldırılması beklentiler arasında yer alırken bu noktada "Yeni normalleşme kararları ile İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı, 1 Haziran genelgesi ne zaman yayınlanacak, hangi yasaklar kalktı?" soruları gündeme taşınmıştı.

Genelge yayımlandı! İşte o detaylar…