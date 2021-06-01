İki genç motosikletle ölüme gitti

Avcılar'da virajda devrilerek sürüklenen motosikletteki biri 15, diğeri 19 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti. Feci kaza, dün saat 17.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Olcay Tokat, 34 RC 5269 plakalı motosikletine 15 yaşındaki arkadaşı Fatma Şube Tanrıverdi'yi de bindirerek gezintiye çıktı. Hız yaptığı ileri sürülen Tokat, Ambarlı Altgeçidi'ndeki virajda kontrolünü kaybedince motosiklet devrildi. Sürücü Olcay Tokat ve arkasında yolculuk yapan Fatma Şule Tanrıverdi, yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Olcay Tokat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı durumdaki arkadaşı Fatma Şule Tanrıverdi ise ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kısa süre içerisinde Fatma Şule Tanrıverdi'den kötü haber geldi. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.