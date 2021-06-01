İnternet kafeler açıldı mı? Bilardo salonları, oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak?

Dünkü toplantının ardından açıklamalardan bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmenin ikinci adımına başlandığını belirtti. Bu aşamada, pek çok iş yerinin saatlerinde düzenleme yapılırken kapalı olan pek çok iş yeri faaliyete geçecek. Bu sebeple pek çok kişi internet kafeler açıldı mı, bilardo salonları, elektronik oyun salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ışığında bu soruların yanıtları.

OYUN SALONLARI VE İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

Pek çok gencin oyun oynamak için, interneti ve bilgisayarı olmayanların ise araştırma ve ödev yapmak için gittiği internet kafeler tam kapanma sürecinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalmıştı. Kademeli normalleşmenin ikinci adımında pek çok iş yeri gibi internet kafeler, elektronik oyun yerleri/salonları, bilardo salonları ve benzeri mekanlar 1 Haziran itibariyle faaliyetine geri dönecek.