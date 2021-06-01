Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 1 Haziran bugünden itibaren yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:04 Son Güncelleme: 1.6.2021 09:06

: saatleri değişti! 1 Haziran bugünden itibaren kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından alınan normalleşme kararlarını açıkladı. Tüm Türkiye’nin gözü kalktı mı sorusunun cevabına çevrilirken, Cumartesi Pazar hafta içi hafta sonu saatleri başta olmak üzere alınan diğer tüm kararlar açıklandı Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saatleri değişti mi? 1 Haziran’dan itibaren kalkan yasaklar neler? Normalleşme takvimi açıklandı mı? İşte haberinin tüm ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek normalleşme kararlarını duyurdu. Tüm Türkiye'nin merak ettiği kalktı mı sorusu ise cevabını bulmuş oldu. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak normalleşme kararları arasında hafta içi ve hafta sonu saatleri ile ilgili yeni düzenlemelerde yer aldı. Peki, 1 Haziran'dan itibaren kalkan yasaklar neler oldu? Cumartesi Pazar günü hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ve hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımlar atıldı.

CUMARTESİ PAZAR HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İşte Kabine Toplantısı kararları;

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR - 31 MAYIS 2021

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

KORONAVİRÜS SALGINI

Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.

Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Bütün bunları söylerken elbette, gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda sadece 1,5 ay açık kalan esnafımızın olduğunu biliyorouz. Paket servis gibi ciddi sınırlamalarla hizmet veren esnafımızın da olduğunu biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın pek çok psikolojik sorunun eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkelade bunaldığını biliyoruz. İnsanlarımızı yaz ayı ile birlikte evde tutmanın zor olduğunu biliyoruz.

Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Yine bu süreçte, kafa karıştırıcı açıklamaları ile milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların da olduğunu biliyoruz.

Salgının başladığı günden beri, açılma kapanma kararlarının ardı arkasına gelmesinin sebebi, bu müsibetin ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Kademeli normalleşme adımlarıyla vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın, önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 1 Haziran bugünden itibaren yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA