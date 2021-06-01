SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından alınan normalleşme kararlarını açıkladı. Tüm Türkiye’nin gözü yasaklar kalktı mı sorusunun cevabına çevrilirken, Cumartesi Pazar hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri başta olmak üzere alınan diğer tüm kararlar açıklandı Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saatleri değişti mi? 1 Haziran’dan itibaren kalkan yasaklar neler? Normalleşme takvimi açıklandı mı? İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek normalleşme kararlarını duyurdu. Tüm Türkiye'nin merak ettiği yasaklar kalktı mı sorusu ise cevabını bulmuş oldu. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak normalleşme kararları arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili yeni düzenlemelerde yer aldı. Peki, 1 Haziran'dan itibaren kalkan yasaklar neler oldu? Cumartesi Pazar günü hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ve hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımlar atıldı.

CUMARTESİ PAZAR HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İşte Kabine Toplantısı kararları;