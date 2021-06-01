Kafeler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? 2 Haziran kafe ve restoranlar açıldı mı, bugün açık mı? Çalışma saatleri...

Kafe ve restoranların çalışma saatleri, Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı ile yeniden düzenlendi. Tam kapanma sürecinden bu yana sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren işletmelerin dün itibariyle oturarak hizmete açıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan koşullar ve çalışma saatleri çerçevesinde kafe ve restoranlar hizmete açıldı. Kabine kararlarına göre; "Kafeler ve restoranlar açıldı mı, bugün açık mı? İşte, yayımlanan yeni genelge ile kafe ve restoranlar için normalleşme kararı ve çalışma saatleri hakkında bilgiler...