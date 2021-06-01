Kayınpederini bıçakladı, “Dostluk maçı” tişörtü giydi

Adana'da marketten alınan tavuğun mangal yapılmasını isteyen 58 yaşındaki kayınpederi Mustafa Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaralayan gelin Emine Ö. (25) adliyeye sevk edildi. Genç kadın polis merkezinde "Tavukla tencerede yemek yapacaktım kayınpederim mangal yapmamı istedi. Tartışma bu yüzden çıktı" diye ifade verirken hakim karşısında "Tartışma; kayınbabam 'Seni istemiyorum. Evden git' demesi üzerine çıktı" diye söylediği öğrenildi. Tutuklanan Emine Ö.'nün tişörtünün üzerinde "Dostluk maçı" yazması dikkatten kaçmadı.

SOPAYLA BAŞINA VURDU

Olay, 30 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'taki 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre; marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.'nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapılmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Kavgada yaşlı adam gelinin başına odunla vururken genç kadın da Mustafa Ö.'yü bıçakladı. Yaralılardan Mustafa Ö. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelin Emine Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TİŞÖRTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Kayınpeder Mustafa Ö. hastanede yaşam mücadelesi verirken başından hafif yaralanan Emnie Ö. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emine Ö., polis merkezindeki ifadesinde marketten aldığı tavukla tencerede yemek yapmak isterken, kayınbabasının mangal yapmasını bu yüzden tartışmanın çıktığını söyledi. Sorgusu tamamlanan genç kadın adliyeye sevk edilirken olay günü giydiği tişört yerine üzerinde "Dostluk maçı" yazan sarı bir tişört giymesi dikkatlerden kaçmadı.

"KORKSUN DİYE YAPTIM"

Hakim karşısına çıkan genç kadın ifadesini değiştirerek "Kocamla dışarı çıktık. Eşim arkadaşlarıyla karşılaşınca ben eve döndüm. Kayınpederim 'Seni bu evde istemiyorum. Git buradan' dedi. Daha sonra sopayla başıma vurdu. Uyardım ancak vurmaya devam etti. Korsun diye elime bıçak aldım. Kendisinden kaçmaya çalışırken yaralandı. Amacım sadece korkutmaktı." diye kendisini savundu. Kayınbabasını yaralayan genç kadın tutuklandı.