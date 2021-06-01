Kayınpederini bıçaklayan gelin, ifade değiştirdi: Eve tek döndüm, diye tartıştık



EVE YALNIZ DÖNÜNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Emine Özkaya, ilk ifadesinde, marketten aldığı tavukla tencerede yemek yapacağını, kayınpederinin ise mangalda pişirmesini istemesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkaya, ifadesini değiştirip, "Sabah saatlerinde eşimle dışarı çıktık. Eve dönüş yolunda eşim, arkadaşlarıyla karşılaştı. Ben de onların yanında durmak istemediğim için eve tek başıma döndüm. Kayınpederim, 'Sen neden tek başına geldin? Kocan nerede?' diye çıkıştı sonra birden üzerime yürüyüp, 'Seni bu evde istemiyorum. Buradan gideceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de eşimle birlikte olduğumu, başka yerde işimin olmadığını söyledim" dedi.