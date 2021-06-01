Kocaeli’nde uyuşturucuyla mücadelede aylık bilanço

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada 01 Mayıs ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 311 çalışma ve operasyon gerçekleştirildiği ve bu çalışmalarda 483 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

139 KİLO EROİN YAKALANDI

Emniyetin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan, 411'nin sorgusu ve işlemleri sonrasında serbest kaldığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22 kişinin adli kontrol ile serbest kaldığı, 50'sinin ise tutuklandığı öğrenildi. Yapılan operasyon ve çalışmalarda ise 2 kilo 486 gram Esrar, 139 kilo 356 gram Eroin, 5 kilo 878 gram Bonzai, 51 kilo 813 gram Metamfetamin, 239 gram Skunk, 2 gram Kokain, 819 Ecstasy, 133 Sentetik uyuşturucu hap, 36 kök kenevir ile birlikte 10 tabanca, 171 fişek, 10 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 240 TL ele geçrildi.

JANDARMA'DAN 12 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 12 farklı çalışma ve operasyonda ise 19 kişi gözaltın alındı. Şahısların üzerlerinden 45 gram Esrar, 782 Kök Kenevir, 2 Captagon isimli uyuşturucu hap ile irlikte 5 gram metamfetamin ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.