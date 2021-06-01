Kocaeli’nin 1 haftalık korona karnesi: Bin 976 kişi ve 555 iş yerine ceza

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 24 Mayıs ve 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 10 bin728 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 15 kişiye idari para cezası 5 kişiye ise adli işlem yapıldığı ifade edildi.

555 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 574 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin, 14 bin 728 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 555 iş yerine idari işlem yapıldığı belirtildi.

958 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL ETTİ

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 143 bin 2 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 501 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen iş yerlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 224 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 733 kişi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 958 kişi ve yasaklanan yerde sigara içen 41 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan 1 kişinin zorunu olarak,14 kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 15 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.