KPSS başvuru ücreti nedir, ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmek isteyen milyonlarca aday, sınav için başvurularını tamamlıyor. Bu süreçte KPSS başvuru ücreti nedir, ne kadar, KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılacak gibi sorular yanıt arıyor. KPSS başvurularının kaç gün daha alınacağı ise KPSS başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla inceleniyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KPSS başvuru ücretleri belirlendi. KPSS sınavlarında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi. Alan Bilgisi sınavı ise oturum başı 65 TL olarak açıklandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (Lisans) başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personeli Seçme Sınavı (ÖABT) başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personeli Seçme Sınavı (Eğitim Bilimleri) başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personeli Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL

Geç başvuru ücretleri ise %50 arttırımlı olacak şekilde 22-23 Haziran tarihlerinde ödenecek.