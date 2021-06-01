KPSS başvuru ücreti nedir, ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmek isteyen milyonlarca aday, sınav için başvurularını tamamlıyor. Bu süreçte KPSS başvuru ücreti nedir, ne kadar, KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılacak gibi sorular yanıt arıyor. KPSS başvurularının kaç gün daha alınacağı ise KPSS başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla inceleniyor.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılı KPSS başvuru ücretleri belirlendi. KPSS sınavlarında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi. Alan Bilgisi sınavı ise oturum başı 65 TL olarak açıklandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (Lisans) başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personeli Seçme Sınavı (ÖABT) başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personeli Seçme Sınavı (Eğitim Bilimleri) başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personeli Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL
Geç başvuru ücretleri ise %50 arttırımlı olacak şekilde 22-23 Haziran tarihlerinde ödenecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS başvuru ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ödeme sayfası ile yapılacağı gibi banka şubelerinden, ATM'lerden ya da internet bankacılığı üzerinden de yatırılabilir. Anlaşmalı bankalar şöyle:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.).
KPSS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
KPSS başvuruları 14 Haziran saat 23:59'da son bulacak. Başvurunun geçerli olabilmesi için KPSS başvuru ücretinin bu dakikaya kadar yatırılmış olması gerekecek. Bu tarihi kaçıranlar için geç başvuru zamanı ise 22-23 Haziran olarak belirlendi.