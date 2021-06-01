Küçük Alperen öldürülmüştü! Mahkemenin verdiği karara itiraz...

Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak'ta geçen yıl 15 Haziran'da, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Durumu öğrenen Sezer kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanarak tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı.