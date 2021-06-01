Marmara’nın kırmızı mercanları da ölüyor

MARMARA Denizi'ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan, deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Erdek Körfezi'ni de esir aldı. Deniz salyasının oluşturduğu tabaka, ölçüm cihazının su altına inmesine izin vermedi. Deniz salyalarının içindeki görüntüsünü paylaşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı "Marmara'nın canlı kalmasının bileşenleri kırmızı mercan yatakları ölmeye başladı. Artan sıcaklık deniz salyasını artırdı. Atık yönetim politikamızı değiştirmeliyiz. Müsilaj turizm sektörünü de vuracak" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da sorunun çözümü için harekete geçti. 4 Haziran'da çalıştay düzenlenecek. Marmara'daki tüm arıtma tesisleri denetlenecek. Bakan Murat Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile bir araya gelecek.