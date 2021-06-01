Maskeler ne zaman çıkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıklamalarıyla maskelerin çıkacağı tarih!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün maskelerin çıkarılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından, maskeler ne zaman çıkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Bakan Koca açıklamalarıyla maskelerin çıkacağı tarih.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından aşı ve maskelerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemine vurgu yapan Koca, ülkemize giriş yapmaya hazırlanan milyonlarca doz aşıyla önemli bir yol kat edileceğine vurgu yaptı. Koca, bu sürecin sonunda maske zorunluluğunun kalkacağına değindi.
MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?
Koca, Haziran ayı sonuna kadar 20 yaş üstü dahil tüm vatandaşların aşılanacağını duyurdu. Haziran-Temmuz aylarında toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplum bağışıklığının sağlanacağını, bunun sonucunda Eylül ayında maske zorunluluğunun ortadan kalkacağını bildirdi.
MASKELER HANGİ ŞARTLAR DAHİLİNDE ÇIKACAK?
Belirtilen tarihte maskelerin çıkarılması için kişisel tercihin söz konusu olduğu, isteyenlerin maske takmayı sürdüreceği, açık alanlarda ve sosyal mesafenin sağlanması suretiyle maske zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.