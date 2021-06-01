Maskeler ne zaman çıkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı? Bakan Koca açıklamalarıyla maskelerin çıkacağı tarih!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün maskelerin çıkarılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından, maskeler ne zaman çıkacak? Açık alanda maske zorunluluğu kalktı mı gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte Bakan Koca açıklamalarıyla maskelerin çıkacağı tarih.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından aşı ve maskelerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemine vurgu yapan Koca, ülkemize giriş yapmaya hazırlanan milyonlarca doz aşıyla önemli bir yol kat edileceğine vurgu yaptı. Koca, bu sürecin sonunda maske zorunluluğunun kalkacağına değindi.