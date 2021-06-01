MHP’li vekiller kaza geçirdi

TEM Otoyolu Bolu ili Çaydurt mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ise MHP Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ hafif yaralandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Kalyoncu ile araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ tedavileri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vekillerin sağlık durumları iyi.