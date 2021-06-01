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Giriş Tarihi: 2.6.2021 01:37 Son Güncelleme: 2.6.2021 01:39

Motosiklet ile gezinti iki kardeşin sonu oldu

İHA
Motosiklet ile gezinti iki kardeşin sonu oldu

’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. Ferhat Gören'in kullandığı motosiklet ile Ömer Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Gören ile yanındaki kız kardeşi Gamze Gören yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorların müdahale ettiği yaralı kardeşler, kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.



Motosiklet ile gezintiye çıkan kardeşlerden Ferhat Gören'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken Gamze Gören'in ise iki yıldır beden eğitimi öğretmeni olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosiklet ile gezinti iki kardeşin sonu oldu
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