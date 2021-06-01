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Giriş Tarihi: 1.6.2021 16:24

Nusaybin’de bir pencere boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de bir pencere boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

’in Nusaybin ilçesinde bir binanın pencere kenarındaki 1 metre 50 santim boşlukta günlerce mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahip çıktı.

MArdin'in Nusaybin ilçesindeki Hükümet konağı binasının arka kısmında, bodrum katı pencere kenarındaki 1 metre 50 santimlik boşluğa giren kedi doğum yaparak dünyaya getirdiği 4 yavrusuyla birlikte günlerce mahsur kaldı.

Bahçede dolaşan bir görevlinin kedi miyavlama sesleri üzerine pencere kenarına bakınca mahsur kalan kedileri gördü. Görevli kedileri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Görevli kedilerin kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, özel bir aparatla kedi ve 4 yavrusunu kurtardı. Arama ve Kurtarma ekipleri kurtardıkları kedi ve yavrularıa sahip çıkarak yanlarına alıp, İtfaiye binasına getirilerek süt ve et vererek beslemeye başladı.

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Nusaybin’de bir pencere boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı
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