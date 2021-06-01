Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (31 Mayıs 2021) şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde MP TV - Youtube canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaraları öğrenmek ve sorgulama yapmak isteyenler 31 Mayıs MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapılıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (31 MAYIS)

31 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;