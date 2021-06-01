Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ayaktan hasta kabulüne başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binasında incelemelerde bulunarak son durum hakkında Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz'den bilgi aldı. İncelemede Rektör Prof. Dr. Tuncel, 200 yatak kapasiteli hastanenin tamamlanmasıyla hematoloji ve onkoloji hastalarının her türlü tanı ve tedavi süreçlerinin tam teşekküllü, modern, fiziki ve teknolojik altyapıya sahip yeni hizmet binasında takip edilmeye başlandığını kaydetti.

Çocuk ve erişkin onkoloji / hematoloji hastalarının bu hizmet binasıyla tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında almaya başlayacağını belirten Prof. Dr. Tuncel, hastanede 18'i kemik iliği nakil ünitesine ait toplam 200 hasta yatağı, poliklinikler, ayaktan kemoterapi ünitesi, 4 adet yüksek doz iyot uygulama odası, laboratuvarlar ve görüntüleme ünitelerinin yer aldığını ifade etti. Prof. Dr. Tuncel, poliklinikler ve ayaktan kemoterapi ünitesinde hasta kabulüne başlandığını bildirerek, yatan hastalara da kısa zaman içerisinde hizmet vermeye başlayacaklarını ifade etti.