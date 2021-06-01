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Giriş Tarihi: 1.6.2021 10:54 Son Güncelleme: 1.6.2021 11:07

'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı...

DHA
Ordu'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı...

'nun  ilçesinde, işçi minibüsü ve kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

BAZI KİŞİLER YOLA FIRLADI

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ünye'den Samsun'a işçileri taşıyan Sezgin Doğan yönetimindeki minibüs, kavşakta Nurhan Durmuş'un kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı.

3'Ü ÇOCUK 14 KİŞİ YARALANDI

Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan Durmuş ile kamyonetteki Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim (5) Durmuş ve minibüs sürücüsü Sezgin Doğan ile servisteki Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ve Murat Zengin yaralandı.

KAZA YERİ TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu, güvenlik önlemleri alınarak, bir süre trafiğe kapatılırken, polis de soruşturma başlattı.

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Ordu'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı...
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