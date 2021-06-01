Ordu'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı...

3'Ü ÇOCUK 14 KİŞİ YARALANDI

Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan Durmuş ile kamyonetteki Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim (5) Durmuş ve minibüs sürücüsü Sezgin Doğan ile servisteki Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ve Murat Zengin yaralandı.