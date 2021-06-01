Ordu'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı...

Ordu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.
BAZI KİŞİLER YOLA FIRLADI
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ünye'den Samsun'a işçileri taşıyan Sezgin Doğan yönetimindeki minibüs, kavşakta Nurhan Durmuş'un kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı.
3'Ü ÇOCUK 14 KİŞİ YARALANDI
Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan Durmuş ile kamyonetteki Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim (5) Durmuş ve minibüs sürücüsü Sezgin Doğan ile servisteki Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ve Murat Zengin yaralandı.