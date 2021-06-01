Oto hırsızlarına dev operasyon 21 gözaltı

Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramada numaratörler, araç beyinleri, plakalar, ruhsatlar ve silahlar ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'oto hırsızlığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'suç delillerini gizleme, yok etme ve saklama' olayı ile ilgili Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucunda 21 kişiyi tespit etti.

Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, A.M.Y., H.Y., B.Y., M.K., F.K., H.K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T. ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin ağır hasar kaydı bulunan araçları satın aldıkları, daha sonra çalıntı, yakalama ve haciz şehri bulunan araçların motor ve şasi numaralarıyla bu araçlarınkini değiştirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç elde eden şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.