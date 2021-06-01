Pazar günü nereler açık olacak? Pazar günü zincir market, bakkal, fırın, eczane, PTT, kargo açık mı?

Uzun süredir hafta içi akşamlarını ve tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde uygulanan sokağa çıkma yasakları bu haftaki Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neticesinde esnetildi. Buna göre Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken Cumartesi gecesi 22:00'den Pazartesi sabahı 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağının süreceği bildirildi. Pazar gününü kapsayan bu yasak, Pazar günü nereler açık olacak sorusunu doğurdu. Önceki yasaklara istinaden pek çok vatandaş Pazar günü zincir market, bakkal, fırın, eczane, PTT, kargo açık mı diye araştırıyor.
PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olmaksızın tatil sayıldığından Pazar günü eczanelerin büyük kısmı çalışmıyor. Ancak her semtte en az bir nöbetçi olacak şekilde eczaneler nöbet sistemiyle faaliyetlerini sürdürüyor.
PAZAR GÜNÜ KARGOLAR VE PTT AÇIK MI?
PTT ve kargo şubeleri yasaklardan bağımsız olarak Pazar günü tatil yapmaktadır. Bu sebeple kargo, para yatırma, fatura ödeme, posta gibi işlemler için iş günleri tercih edilmelidir.
PAZAR GÜNÜ FIRINLAR AÇIK MI?
Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için fırınlar ve ekmek üretimi yapan işletmeler Pazar günü de faaliyetini sürdürecek. Ancak vatandaşlar yalnızca yürüme mesafesinde alışveriş yapabilecek. Engeli bulunan vatandaşlar bu duruma istisna sayılacak.
PAZAR GÜNÜ ZİNCİR MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?
Marketler Cumartesi de dahil olmak üzere hafta içi faaliyetini sürdürecek. Pazar günü ise bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10:00 ile 17:00 arası hizmet verecek.