Hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri ve detaylarıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde yer aldı. Bilindiği üzere ülke çapında bugünden itibaren kademeli normalleşme sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Bu noktada özellikle de "Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Genelgede yer alan açıklama ise şöyle;

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.