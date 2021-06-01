Perşembe günü nişanı vardı! Genç avukat defnedildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silip ardından balkonda halı silkelerken, halının ağırlığına dayanamayınca 4. kattan beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinden sonra ailesi Berrin Akça'nın cenazesini, Eyyübiye Mahallesindeki Miskinler Caminde kılınan cenaze namazıyla Harran Kapı Aile Mezarlığında toprağa verdi.

PERŞEMBE GÜNÜ NİŞAN TÖRENİ YAPILACAKTI

Genç stajyerin omuzlarda taşınan tabutuna kırmızı duvak ile avukatlık cübbesi konuldu. Berrin Akça çok sayıda yakını ve meslektaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Berrin Akça'nın perşembe günü gerçekleşmesi planlanan nişan organizasyonu için hazırlık yaptığı, temizliğin ardından nişan alışverişine çıkacağı öğrenildi.