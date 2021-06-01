Projesiyle dünyaya adını duyurdu

HABERLERDE gördüğü kazalardan etkilenerek kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği proje ile TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada Türkiye ikincisi olan Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kerem Bayhan "Yaptığım simülasyon ve deneyimlere dayanarak, projemin efektif bir şekilde çalıştığını ve tüm ölüm ile yaralanmaları önleyebileceğini ön görüyorum" dedi. Bayhan, araçların kaput kısmına uygulanabilecek mekanizma sayesinde kaza şiddetini azaltacak proje ile TÜBİTAK'ın düzenlediği 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı. Burada Fizik alanında Marmara 1'incisi ve Türkiye 2'ncisi olan Bayhan'ın projesi, dünyanın en büyük üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan REGENERON ISEF'te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi. Ayrıca proje yarışmada dünya 4'üncüsü oldu. İHA